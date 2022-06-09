Глазго, Великобритания, 9 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Сборная Шотландии по футболу одержала победу над командой Армении в матче второго тура группы 1 дивизиона B Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе сборной Шотландии голы забили защитники Энтони Ралстон на 28-й минуте и Скотт Маккенна на 40-й.

На сегодняшний день сборная Шотландии набрала три очка и занимает первое место в группе. Сборная Армении идёт на третьем месте с тремя очками.