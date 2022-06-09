Омск, , 09:02 — REGNUM В Омской области за неделю с 27 мая по 3 июня среди непродовольственных товаров первой необходимости значительнее всего подорожали сухие корма для домашних животных — на 1,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Мыло. Кран. Руки offthelefteye

Также стали дороже мыло туалетное (на 0,9%), шампунь (0,8%), зубные щётки (0,8%), пелёнки для новорождённых (0,5%), спички (0,3%), стиральный порошок (0,3%), зубная паста (0,3%), туалетная бумага (0,3%).

В то же время среди непродовольственных товаров первой необходимости в регионе подешевели хозяйственное мыло (на 0,4%), женские гигиенические прокладки (0,7%), детские бумажные подгузники (1,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 27 мая по 3 июня в Омской области среди продовольственных товаров значительнее всего подорожал картофель.

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