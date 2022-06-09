Яунде, 9 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников военной полиции Камеруна погибли в результате нападения боевиков в Западном регионе страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на регионального главу Августина Фонку Аву.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Атака произошла в населенном пункте Нджитапоне, расположенном в районе Куоптамо. С 2016 года в регионе идет вооруженное противостояние между правительственными силами и сепаратистскими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Северо-Западной регионе Камеруна военнослужащие «по недоразумению» убили девять мирных жителей.