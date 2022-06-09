Владивосток, , 09:01 — REGNUM Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой из-за активизации России в Азии, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

Он принял участие в пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке.

«Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути», — цитирует слова вице-премьера РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с приездом полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева началась подготовка к ВЭФ-2022.