Токио, , 09:01 — REGNUM Возможности для того, чтобы развивать взаимовыгодное сотрудничество есть у России и Японии, однако будущее отношений двух стран зависит от позиции Токио, который следует антироссийским курсом стран Запада. Об этом 9 июня заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин на приеме по случаю Дня России.

Михаил Галузин Посольство Российской Федерации в Японии

«Сохраняем пространство для прагматичного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с японской стороной. Для этого имеется значительный потенциал», — приводит его слова ТАСС.

Также Галузин добавил, что в связи с этим можно вспомнить большую роль российских энергоносителей для стабильного обеспечения ими Японии.

При этом посол России указал, что «то, куда далее двинутся двусторонние связи — в сторону деградации или выправления, — теперь зависит от официального Токио» и добавил, что Москва сожалеет по поводу решения Японии о присоединении к «недальновидной и деструктивной линии» западных стран по сдерживанию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Вашингтоне 29 июня могут состояться переговоры в формате «2+2» министров США и Японии, ответственных за внешнюю политику и экономику двух стран.