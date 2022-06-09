Ярославль, 9 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело директора автошколы, обвиняемой в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

frunzensky--jrs. sudrf.ru Фрунзенский районный суд

По версии следствия 48-летняя обвиняемая получала от инструкторов автошколы взятки по 15 тысяч рублей за «обеспечение большим количеством обучающихся». В уголовном деле было 4 эпизода, относящихся к 2017-1019 годам.

Рассмотрение уголовного дела о взятках не затянулось. Фрунзенский районный суд принял решение прекратить дело в связи с «истечением сроков давности уголовного преследования». Данное решение стороны обвинения и защиты оспаривать не стали. Вердикт вступил в законную силу.