Ростов-на-Дону, 9 июня 2022, 09:00 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 9 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Вынужденные переселенцы находят приют у родных и близких, в пунктах временного размещения, отправляются в другие регионы России.