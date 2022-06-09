Иркутск, , 08:58 — REGNUM Иркутск 9 ибня принимает гостей — участников Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, конференции руководителей муниципальных образований, сообщил в своем талерам-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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По его словам, в Ассоциацию входит уже 59 муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Более 35 лет Ассоциация помогает органам местного самоуправления в решении многих насущных проблем.

«Иркутск не впервые принимает участников Ассоциации. На этот раз к нам приехали больше 80 человек. Мэры городов и районов, руководители представительных органов, эксперты в различных областях. В программе — обсуждение изменений федерального законодательства, актуальных вопросов местного самоуправления, анализ работы в непростых условиях трансформации экономики и глобальных вызовов. Такие встречи — хорошая возможность обменяться опытом, узнать лучшие практики решения сложных вопросов», — пояснил глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года мэр Красноярска Сергей Ерёмин избран президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

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