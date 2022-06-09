Уфа, , 09:01 — REGNUM Общей целью главы Башкирии Радия Хабирова и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина является сближение народов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава Башкирии Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

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«А вот ещё… есть понятие — мужская дружба. Это про нас — Дениса и меня. Наша общая цель — сблизить наши народы», — сообщил он.

Хабиров также сообщил, что официальная делегация Башкирии возвращается из Донбасса.

«Возвращаемся мы с новыми проектами пока ещё израненной экономики Донбасса. Но уверен, она восстановится и мы получим самых надёжных партнеров. И ещё мы увозим слова благодарности жителей Донбасса башкортостанцам за поддержку во все сложные времена. Я верю в дружбу наших республик и огромный потенциал сотрудничества», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров дал старт работе привезенного из Башкирии асфальтового завода в городе Красный Луч Луганской Народной Республики.