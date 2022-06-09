Томск, 9 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу увеличить на тысячу число бюджетных мест в техникумах и колледжах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации по итогам заседания координационного совета по кадровому обеспечению экономики.

Irinazybina Студенты

Глава региона также поручил местным предприятиям и муниципалитетам обеспечить условия для трудоустройства выпускников в реальном секторе.

Всего в настоящее время в регионе работает 33 техникума, девять филиалов, четыре частных и четыре структурных подразделения вузов. Число студентов достигает 26 тыс. человек.

«В поездках по районам и предприятиям я общаюсь с руководителями, и они в голос твердят о кадровой проблеме. Нам необходимо — исключительно по заявкам от предприятий — увеличить количество бюджетных мест в системе профобразования не менее чем на тысячу человек», — подчеркнул губернатор.