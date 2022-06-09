Алексеевский район, Татарстан, 9 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Татарии 47-летнему адвокату филиала коллегии адвокатов Алексеевского района предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Причастность к совершению преступления мужчина признал, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, что в 2021–2022 годах адвокат заявил своему привлекавшемуся к уголовной ответственности клиенту, что за назначение ему наказания не связанного с лишением свободы, необходимо якобы передать 250 тыс. рублей должностным лицам судебной системы. Клиент передал адвокату 200 тыс. рублей, а затем сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи последней части требуемой суммы злоумышленника задержали.

До решения суда адвокат находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, главный архитектор исполкома Альметьевского района Татарии предложил директору одной из фирм передать 130 тыс. рублей за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания.

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