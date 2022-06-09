Кардифф, Великобритания, , 08:57 — REGNUM Сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Уэльса в матче второго тура группы 4 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Нидерландов голы забили полузащитник Тён Копмейнерс на 50-й минуте и нападающий Ваут Вегорст на 94-й. У команды Уэльса отличился защитник Рис Норрингтон-Дэвис на 92-й минуте.

На сегодняшний день сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Сборная Уэльса идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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