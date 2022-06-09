Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве 12 июня в честь празднования Дня России пройдет более 120 мероприятий. Праздничные мероприятия приготовили музеи, культурные центры и библиотеки, сообщается на портале мэра столицы.

Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи смогут поучаствовать в экскурсиях и творческих занятиях, посетить концерты классической музыки и увидеть выступления фольклорных коллективов, побывать на показах фильмов разных лет.

Большую часть праздничных мероприятий можно будет посетить бесплатно. Лишь на некоторые понадобится предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России ждут ещё одни длинные выходные с 11 по 13 июня.

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