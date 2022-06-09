Якутск, 9 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. У якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА в условиях санкций возникли проблемы с эксплуатацией импортной техники, логистикой, расчётами с иностранными покупателями, а также из-за роста цен на металл и материалы и туманности перспектив развития мировой экономики. В связи с этим компания не намерена выплачивать своим акционерам дивиденды за вторую половину 2021 года, сообщил 9 июня телеграм-канал «Якутия 2100».

Ptukhina Natasha Логотип АЛРОСА

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Там подчеркнули, что если после предыдущих рекордных выплат акционерам снова раздадут деньги, на дивиденды уйдёт почти вся чистая прибыль компании. Держателям акций напомнили, что сейчас возникла зеркальная ситуация: если в 2020 году они получали дивиденды только за вторую половину года, то в 2021 году — только за первую, зато суммы выплат в обоих случаях были велики.

«Нынче же ситуация отзеркалилась с небольшим нюансом. За первое полугодие 2021 года дивиденды алмазной компании составили 64,7 млрд рублей. Что в общем-то сопоставимо с суммами всего предыдущего года. По итогам года стало понятно, что компания немного погорячилась с дивидендами за первое полугодие и успела выплатить свыше 70% чистой прибыли за весь 2021 год», — пояснил телеграм-канал.

В том числе акциями АЛРОСА владеют восемь районов Якутии и сама республика. Дивиденды компании формируют часть бюджета региона и муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле блокирующие санкции США распространены на алмазодобывающую компанию Якутии АЛРОСА. Вся собственность компании под ограничениями блокируется, в США запрещается осуществлять операции с ней.