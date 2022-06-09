Березники, Пермский край, 9 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Пермском крае 99-летнюю участницу Великой Отечественной войны незаконно сняли с жилищного учёта. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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По данным ведомства, женщина проживала в Перми и состояла на учёте в связи с нуждаемостью в жилом помещении. После переезда по состоянию здоровья к родственникам в Березники снята с очереди. Фронтовик является инвалидом второй группы.

Чиновники объяснили своё решение тем, участница войны проживает вместе близкими людьми в четырёхкомнатной квартире. Её площадь превышает норму жилья, установленную на человека.

Прокуратура посчитала нарушенным жилищное право престарелой пермячки и обратилось в суд. Ведомство потребовало обязать администрацию Березников поставить фронтовика на жилищный учёт, а минсоцразвития региона — произвести за счет средств федерального бюджета единовременную денежную выплату на приобретение (строительство) жилья.

Березниковский городской суд Пермского края иск удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, а ситуация находится на контроле прокуратуры.