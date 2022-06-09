Байкалово, Свердловская область, , 08:56 — REGNUM В селе Байкалово Свердловской области двое подростков ограбили магазин. Они избили продавца и похитили деньги из кассы, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Касса магазина A.Savin

Инцидент произошёл в марте текущего года. Подростки действовали согласно плану. Один из них убедился в отсутствии покупателей в магазине и передал другому металлическую часть молотка. Второй уралец зашёл в помещение и напал на продавца, причинив здоровью женщины вред средней тяжести. После этого подросток похитил кассовый аппарат, сигареты, имущество продавца и скрылся с места преступления.

Подросткам вменяют разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело рассмотрит Ирбитский районный суд.