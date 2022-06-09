Сеул, , 08:54 — REGNUM Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз темпов экономического роста Южной Кореи, сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в 2022 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,7%, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим опросом. А в 2023 году — 2,5%.

Данный прогноз соответствует оценке Банка Кореи.

Между тем, по мнению экспертов инфляция по итогам года составит 4,8%, что на 2,7% больше по сравнению с декабрьским прогнозом. В 2023 году инфляция составит 3,8%.

Представители ОЭСР считают, что расходы южнокорейских потребителей восстановятся благодаря отмене антиковидных ограничений и дополнительному бюджету. Однако темпы восстановления потребления будет медленными из-за инфляционного давления, вызванного ростом цен на сырьё и сбоями в цепочках поставок.