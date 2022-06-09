Калачинский р-н, , 08:52 — REGNUM Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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По предварительным данным облпрокуратуры, утром 9 июня водитель автомобиля «Лада Веста» двигался по автодороге Челябинск–Новосибирск. В Калачинском районе Омской области машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир госпитализирован.

На место происшествия выехал и. о. Калачинского межрайонного прокурора Алексей Дозоров.

«Обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, в результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке.

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