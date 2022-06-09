Брюссель, , 08:52 — REGNUM Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Польши в матче второго тура группы 4 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Сборная Бельгии по футболу (сс) Эдгар Брещанов. soccer.ru

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий польской сборной Роберт Левандовский. На 42-й минуте полузащитник бельгийцев Аксель Витсель восстановил равновесие.

Во втором тайме сборная Бельгии забила пять мячей. Отличились Кевин Де Брёйне (59), Леандро Троссард (73, 80), Леандер Дендонкер (83) и Луа Опенда (93).

На сегодняшний день сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в группе. Сборная Польши идёт на третьем месте с тремя очками.