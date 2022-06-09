Луганск, , 08:49 — REGNUM За последние сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) свыше 50 снарядов. Об этом 9 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Кременная и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (40 снарядов), танков (8 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате обстрелам Кременной была ранена мирная жительница 1976 года рождения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.