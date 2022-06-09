Ереван, , 08:49 — REGNUM В Ереване сторонники движения «Сопротивление», выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 9 июня собрались на площади Франции для проведения новой протестной акции. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Флаги Армении и России Alexanyan

Координатор протестов, вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян ранее объявил, что нужно обратиться к прибывшему в Ереван с рабочим визитом министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Главе российской дипломатии планируется сообщить, что Пашинян якобы не имеет права представлять Армению.

«Мы собираемся на площади Франции, чтобы <…> сообщить нашему стратегическому союзнику, что переговорщик с ними за закрытыми дверями не выражает волю армянского народа, у него нет полномочий на проведение каких-либо процессов», — заявил Сагателян.

Напомним, Лавров прибыл в Армению 8 июня. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.