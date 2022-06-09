Калининград, , 08:49 — REGNUM В Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области начались масштабные учения Балтийского Флота (БФ), в которых задействовано около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолётов и вертолётов, а также до двух тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабли Балтийского флота Mil.ru

пресс-служба ЗВО «В рамках учений корабельные тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развёртывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота».

Проводимые под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины манёвры нацелены на совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, «повышение уровня готовности и способности органов военного управления флота», а также приобретение командованием и штабами всех уровней практики в управлении силами флота.

По данным военного ведомства, оперативные учения Балтийского флота продлятся до 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 кораблей и катеров принимают участие в противолодочных учениях Балтийского флота.

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