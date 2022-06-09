Москва, 9 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Звено из четырёх новейших российских истребителей Су-57, объединённых в единую информационную сеть, задействовано в спецоперации на Украине. Об этом сообщает 9 июня РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

Российские ВКС, пояснил источник, провели операцию по выявлению и поражению украинских систем ПВО. При этом было задействовано звено из четырёх новейших многофункциональных истребителей Су-57.

«Самолёты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что самолёты, находящиеся в едином информационном пространстве, более эффективно выявляют и поражают цели. Кроме того, подтвердилась низкая радиолокационная заметность Су-57.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработала компания «Сухой». Самолёт предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что Су-57 стали участвовать в спецоперации уже через две-три недели после её начала.

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