Ланьчжоу, Китай, , 08:46 — REGNUM Первый в Китае международный академический журнал по науке о пастбищах, в котором освещается роль науки о пастбищах в устойчивом развитии, начал издаваться в стране, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Коровы на пастбище Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Исследование пастбищных угодий совместно спонсируется Китайским обществом пастбищных угодий и Ланьчжоуским университетом. По данным Ланьчжоуского университета, в нем публикуются передовые исследования пастбищных угодий, многолетних и засеянных пастбищ, а также удобных пастбищ и экосистем. Первый выпуск журнала Grassland Research был опубликован в Интернете с семью статьями авторов из 10 стран.

Журнал состоит из трех основных разделов: пастбища, корма и дерн, а также экосистемы. В нем публикуются научные статьи о результатах исследований, обзоры и мнения по всем аспектам науки о пастбищах в измерениях, начиная от молекулярного и заканчивая глобализационным уровнями.

В его редакционный комитет входят более 40 ведущих экспертов в области науки о пастбищах из 31 учреждения по всему миру.