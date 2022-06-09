Уфа, , 08:47 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт работе асфальтового завода в городе Красный Луч Луганской Народной Республики (ЛНР), который был привезен из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Асфальтовый завод Http://www.volgadmin.ru

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Сообщается, что вместе с технологическим комплексом производительностью 60 тонн асфальта в час из Уфы были доставлены монтажный кран, ёмкость для битума и запасные части. В ЛНР из Башкирии были командированы 25 работников дорожной службы, которые помогают восстанавливать дороги в Красном луче.

Отмечается, что специалисты провели пусконаладочные работы и изготовили пробную партию асфальта.

«Теперь ремонтные работы пойдут быстрее — сегодня мы запустили в работу асфальтовый завод, который привезли из Башкирии. Пока его монтировали, наши специалисты занимались ямочным ремонтом — долгие годы здесь не делали даже этого. Я доволен тем, что завод начал работать. Городу нужны большие объёмы асфальта, чтобы привести местные дороги в порядок», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он поблагодарил дорожных рабочих за их труд и пожелал успешного завершения командировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия и Красный Луч в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.