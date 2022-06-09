Вашингтон, 9 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Устойчивость имеющихся цепочек поставок в Западном полушарии необходимо укреплять. На это в ходе выступления на саммите Америк в Лос-Анджелесе указал президент США Джо Байден.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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«Нам следует совместно инвестировать с тем, чтобы торговля между нами была устойчивой и ответственной с точки зрения создания более прочных, безопасных и стабильных цепочек поставок», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, это позволит не остаться «беззащитными перед неожиданными потрясениями».

Американский лидер подчеркнул, что вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис привёл к «экономическому опустошению по всему региону». Экономическую ситуацию также усугубил кризис на Украине, добавил Байден.

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«И все эти факторы способствуют значительному усилению миграционных потоков в нашем полушарии», — констатировал глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вместе с рядом стран создали план по наращиванию производства продуктов питания и удобрений. По его словам, уже в ближайшее время эта информация будет представлена широкой публике. Байден отметил, что в программе будут участвовать страны Латинской Америки, а также Канада.