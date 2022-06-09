США, 9 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Инцидент на терминале сжиженного природного газа на юге Техаса привел к резкому снижению цен на природный газ в США, сообщает 9 июня Financial Times. Аварийные службы оценивают масштабы ущерба.

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

Цены на газ на хабе Henry упали более чем на 6% и достигли отметки 8,699 доллара за млн бте (британских тепловых единиц) после того, как появились сообщения об инциденте на СПГ-терминале во Фрипорте, южнее Хьюстона, где газ, поступающий по трубопроводам с обширных сланцевых месторождений Техаса, сжижается и загружается в танкеры для доставки за рубеж.

Фрипортский терминал способен перерабатывать около 2 млрд куб. футов природного газа в день, что составляет около 2% от объема добычи в США. Снижение цен вызвало опасения, что перебои в работе могут привести к сокращению экспорта.

Стремление Европы уменьшить зависимость от российского газа вызвало шквал интереса инвесторов к американскому СПГ. Исполнительный директор компании Freeport LNG Майкл Смит ранее заявил газете Financial Times, что «будущее американского СПГ выходит за всякие рамки».

Причина взрыва и масштабы ущерба остаются неясными. Компания подтвердила, что инцидент произошел 8 июня примерно в 11.40 утра по местному времени, но заявила, что никто не пострадал и угрозы для окружающих нет.