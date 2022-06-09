Джакарта, , 08:43 — REGNUM Индонезия, председательствующая в G20, провела второе заседание рабочей группы по здравоохранению на тему «Повышение устойчивости глобальной системы здравоохранения», сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на этой встрече обсуждались целых три вопроса. Первое, Индонезия хочет оформить создание фонда обеспечения готовности к пандемии. Второе, найти способ, как деньги фонда могут быть использованы для доступа к срочным медицинским мерам. В-третьих, убедиться, чтобы все лаборатории в мире могли обмениваться данными о патогенах.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос агентства Indicators показывает, что 53% респондентов поддерживают приглашение Индонезией России и Украины на саммит G20 на Бали.

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