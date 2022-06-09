Джакарта, 9 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Индонезия, председательствующая в G20, провела второе заседание рабочей группы по здравоохранению на тему «Повышение устойчивости глобальной системы здравоохранения», сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на этой встрече обсуждались целых три вопроса. Первое, Индонезия хочет оформить создание фонда обеспечения готовности к пандемии. Второе, найти способ, как деньги фонда могут быть использованы для доступа к срочным медицинским мерам. В-третьих, убедиться, чтобы все лаборатории в мире могли обмениваться данными о патогенах.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос агентства Indicators показывает, что 53% респондентов поддерживают приглашение Индонезией России и Украины на саммит G20 на Бали.