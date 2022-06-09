Омск, , 08:42 — REGNUM В Омской области за неделю с 27 мая по 3 июня значительнее всего подорожал картофель — на 6,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Яблоки за указанный период выросли в цене на 2,9%; маргарин — на 2,5%; консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,7%.

Подсолнечное масло стало дороже на 1,1%; сыры сычужные твёрдые и мягкие — на 1%; пшеничная мука — на 1%; молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 0,9%; конфеты мягкие, глазированные шоколадом, — на 0,8%; сухие молочные смеси для детского питания — на 0,8%; говядина (кроме бескостного мяса) – на 0,7%.

В целом за неделю в регионе выросла средняя цена на 21 товар. На три товара средняя цена не изменилась, 21 товар подешевел. Значительнее всего подешевели свежие помидоры (на 17,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня снизились в среднем на 0,01%.

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