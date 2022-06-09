Циндао, Китай, 9 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Третий Саммит транснациональных корпораций в Циндао пройдет с 20 по 21 июня в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая в рамках усилий страны по продвижению открытости на высоком уровне и содействию восстановлению мировой экономики, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

damien_farrell Циндао

Саммит будет сосредоточен на шести темах, включая глобальные промышленные цепочки и цепочки поставок, реализацию Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и экологическую и низкоуглеродную трансформацию, сообщил замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин на пресс-конференции.

Отчет о роли транснациональных корпораций в Китае и структуре глобальных цепочек поставок также будет опубликован во время саммита Китайской Академией международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции.

На сегодняшний день 313 зарубежных многонациональных компаний из 31 страны и региона мира зарегистрировались для участия в офлайн-мероприятиях, а более 3000 гостей из многонациональных компаний зарегистрировались для участия в онлайн-мероприятиях.

На фоне глобальной экономической неопределенности Китай остается популярным направлением для иностранного капитала: с января по апрель иностранные инвестиции выросли на 20,5% в годовом исчислении. Первый саммит транснациональных корпораций Циндао состоялся в октябре 2019 года в Циндао, в котором приняли участие в общей сложности 115 компаний из списка Fortune 500 и 284 лидера отрасли.