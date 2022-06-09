Вашингтон, 9 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошутил, что он обращается за помощью к своему предшественнику Дональду Трампу, когда у него возникает необходимость «спустить правительственные документы в унитаз». Он заявил об этом 8 июня в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

В ходе беседы телеведущий Джимми Киммел задал американскому лидеру шутливый вопрос, какой из уборных он пользуется для того, чтобы срочно избавиться от важных бумаг: личной или находящейся в его офисе в Белом доме.

«Я зову на помощь Трампа», — ответил на это Байден, что на последовали аплодисменты публики.

При этом затем действующий президент США добавил, что на самом деле он никогда не уничтожает важные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg написало, что отказ достаточно большого количества стран мира выступить с критикой России в связи с проведением специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины стал результатом серьезного провала политики США и их союзников.