Чародинский район, Дагестан, 9 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Дагестане сорвался в обрыв автомобиль, в котором находились двое несовершеннолетних. Инцидент произошел днем 6 июня в Чародинском районе, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

01.мвд.рф Автомобиль упал в обрыв

«Приблизительно в 14:00 на окраине села Гачада Чародинского района 13-летний подросток — местный житель, сев за руль оставленного без присмотра автомобиля «BA3-2106», не справился с управлением и совершил съезд в обрыв высотой 25 метров», — говорится в сообщении.

Вместе с погибшим в салоне автомашины в момент падения находился его 15-летний товарищ. Он выжил, с травмами различной степени тяжести егшо доставили в больницу. В настоящее время по данному факту ведется проверка.

Как отметили в ГИБДД по Дагестану, в период с 30 мая по 5 июня в республике произошло 40 ДТП, жертвами которых стали семь человек, еще 53 человека пострадали, среди них четверо детей.