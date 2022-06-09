Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM 23-летний лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов удостоен звания героя Российской Федерации. Об этом написал в своём телеграмм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лейтенант Балдан Цыдыпов Телеграмм-канал Андрея Травникова

По его словам, в ходе специальной военной операции на Украине, офицер вступил в неравный бой с противником. Рискуя своей жизнью, он спас 150 сослуживцев от гибели, лично уничтожив значительное количество живой силы и бронетехники врага.

«С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжёлой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи. За проявленный героизм он получил звание Героя Российской Федерации!» — отметил глава региона.

Андрей Травников напомнил, что Балдан Цыдыпов является выпускником Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. За 55 лет своей истории оно выпустило около 20 тыс. офицеров, 30 из которых стали героями Советского Союза и России.