Пекин, 9 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Представители деловых кругов стран БРИКС пообещали укреплять многостороннее сотрудничество для защиты общих интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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В Пекине состоялось ежегодное заседание Делового совета БРИКС 2022 года, в котором приняли участие около 150 представителей рабочих групп совета в режиме онлайн. На встрече было опубликовано совместное заявление о построении высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, в котором содержится призыв к усилиям по углублению диалога и укреплению сотрудничества.

Китай сотрудничает со всеми сторонами, чтобы использовать профессиональные и ресурсные преимущества и способствовать восстановлению экономики, сказал председатель китайского отделения Делового совета БРИКС Чэнь Сицин. Китай будет работать с деловыми кругами стран БРИКС и придерживаться инновационного развития, чтобы усилить импульс роста, добавил Чэнь.

Деловой совет БРИКС был создан в ходе пятого саммита БРИКС, состоявшегося в 2013 году в Дурбане, ЮАР, с целью продвижения и укрепления деловых, торговых и инвестиционных связей между деловыми кругами пяти стран БРИКС.