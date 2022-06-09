Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Экс-сотрудники компании Bethesda рассказали о проблемах, с которыми студия столкнулась во время разработки многопользовательской игры Fallout 76. Статью 8 мая опубликовал портал Kotaku.

Fallout 76 steamXO

Журналисты побеседовали с десятью разработчиками, которые, в частности, рассказали, что во время работы над проектом в Bethesda царил полный беспорядок, с которым не могли справиться менеджеры компании. В процессе разработки игры выяснилось, что создание многопользовательских игр на основе «движка» Creation Engine сопряжено с определёнными проблемами, решить которые было весьма непросто. Собеседники также пожаловались на постоянные кранчи (обязательная сверхурочная работа во время разработки игры).

Экс-сотрудники Bethesda заявили, что директор по дизайну Эмиль Пальяруло «вообще не хотел заниматься» проектом, поскольку рядовые исполнители зачастую не могли с ним связаться, а сам он не хотел знакомиться с сообщениями, которые они ему присылали. В статье также отмечается, что после того, как Microsoft купила Bethesda, в компании мало что изменилось, поскольку IT-гигант пытается следовать политике невмешательства во внутренние дела студии.

Напомним, релиз Fallout 76 состоялся 23 октября 2018 года. Сразу после выхода игры геймеры обрушились с критикой на разработчиков из-за большого количества ошибок и недоработок. Впоследствии, как рассказал глава компании Тодд Говард, для исправления ситуации Bethesda пришлось обратиться за помощью к Microsoft.

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