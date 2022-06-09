Челябинск, 9 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший сотрудник управления по труду и занятости населения осуждён за разглашение гостайны. Об этом сообщает региональное УФСБ.

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Чиновник доверил секретные документы своему подчинённому для копирования. В итоге последний ознакомился с ними и получил сведения, составляющие гостайну.

После выявления преступления руководитель был уволен. Суд назначил ему шесть месяцев условно.