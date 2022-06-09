Пермь, , 08:34 — REGNUM На реализацию проекта третьего моста через Каму в Перми власти Пермского края намерены попросить федеральную помощь. Строительство будет дорогостоящим. Об этом во время прямого эфира в соцсети «В Контакте» заявил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Мост через Каму Udmurt.ru

Предполагается, что проект будет готов в третьем квартале 2023 года. Станет понятна его стоимость и этапы строительства. Ранее траты оценивали в 43,5 млрд рублей.

Алякринский подчеркнул, что срок начала строительства будет зависеть от выделения финансов. Мост появится в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара.