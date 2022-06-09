Ижевск, , 08:34 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 июня прививку от коронавируса сделали 698 219 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Второй компонент препарата получили 558 070 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 162 254 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 32 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 868 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 111 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки.