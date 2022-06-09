Ижевск, , 08:32 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 32 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 868 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 111 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 19 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и семеро граждан старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, за минувшие сутки скончался 71-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы семь человек, накануне в больницы попали шнстеро жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 809 человек, 39 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, восемь человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 июня в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 698 192 человека. Второй компонент препарата получил 558 021 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.