Москва, 9 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Сворачивание глобализма и «островизация» — самый вероятный сценарий мирового развития в ближайшие годы. России в таких условиях нужен технологический суверенитет, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков в своей колонке для РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, «практически гарантированно» глобализм будет свёрнут, а глобальной системе безопасности XX века придёт конец. Ожидается перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров.

Все крупные техноэкономические блоки захотят на собственной территории производить еду, лекарства и всё остальное, это происходит уже сейчас. России предстоит добиваться технологического суверенитета, то есть построить собственный «остров» со своими решениями и своей же ответственностью.

«Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а ещё для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — отметил Песков.

России, добавил он, придётся ответить на ряд вызовов. Они связаны с зелёной повесткой, глобальной безопасностью, человеческим капиталом, экспортом сельхозпродукции, логистикой, технологиями.

При этом заниматься технологиями бессмысленно без решения проблемы когнитивного суверенитета. Речь идёт о собственных аналитических способностях, которые позволят отделять необходимое от навязанного извне.

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