Тбилиси, 10 июня, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Запад крайне недоволен грузинской политикой по отношению к России и готов пойти на дестабилизацию обстановки в Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Запад сейчас по отношению к Грузии в очередной раз хочет применить стратегию «цветной революции», потому что, обратите внимание, в последнее время Грузия, которая, конечно же, не является никакой пророссийской, ушла с постсоветской политики, её не видно и не слышно. И Западу крайне не нравится то, что политики, которые сейчас у власти в Грузии, не отличаются своими нападками на Россию. Запад хочет, чтобы в Грузии была жёсткая антироссийская риторика, как в Прибалтике и на Украине», — сказал эксперт.

Напомним, что Грузия отказывается к присоединиться к введённым западными странами санкциям против России.