Вильнюс, 9 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Дефицит древесины, причиной которого является остановка из-за санкций Запада экспорта из России и Белоруссии, наблюдается в Литве. Об этом 9 сообщил заместитель литовского министра окружающей среды Данас Аугутис, его слова приводит ELTA.

ccharmon Древесина

«Литва импортировала древесину и из Белоруссии, и из России. Сейчас этот импорт остановился и фактически в условиях Литвы у нас дефицит древесины», — сказал он.

Также Аугутис отметил, что в данный момент литовское министерство окружающей среды намерено поменять правила экспорта древесины для фиксации количества сырья, разрешенного к вывозу в другие страны Европейского союза, так как на данный момент Литва является последней страной региона, в которой этот вид сырья может приобрести «любой желающий» (ранее Латвия и Эстония закрыли свои рынки).

При этом глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас уточнил, что, по его мнению, предлагаемые ведомством меры не повлияют в существенной степени на ситуацию с древесиной в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сбербанк с 7 июня временно остановил расчеты по внешнеэкономическим сделкам в китайских юанях.