Биробиджан, 9 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Завершение пожароопасного периода констатировали в Еврейской АО. Постановление об отмене особого режима в лесах региона подписал его губернатор Ростислав Гольдштейн, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Противопожарный плакат

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Противопожарный режим в ЕАО действовал с 27 апреля. Причиной для его отмены стали дожди и появление зелени. Пожароопасная обстановка улучшилась, констатировали в регионе.

Тем не менее, пожароопасный сезон в ЕАО будет длится до выпадения снега осенью, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксированы шесть лесных пожаров. В том числе леса горят вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района.