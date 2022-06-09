Пекин, , 08:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и его грузинская коллега Саломе Зурабишвили обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления китайско-грузинских дипломатических отношений, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Грузия являются традиционными дружественными и сотрудничающими партнерами. Си Цзиньпин сказал, что с момента установления дипломатических отношений обе стороны добились значительного прогресса в сотрудничестве в различных областях, осуществляли эффективную коммуникацию и координацию в международных делах и способствовали здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений.

По его словам, после вспышки COVID-19 два народа искренне помогали друг другу преодолевать трудности, оставив прекрасную историю солидарности в борьбе с пандемией.

Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-грузинских отношений и готов работать с президентом Зурабишвили, чтобы использовать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений как возможность добиться больших результатов в китайско-грузинских отношениях и двустороннем сотрудничестве в различных областях, чтобы принести пользу Грузии.

Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что Грузия активно привержена развитию дружественных отношений с Китаем и готова работать с Китаем для углубления взаимовыгодного сотрудничества и содействия общему процветанию двух стран.