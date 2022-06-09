Молдавия, 9 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии поддержало законопроект о снижении консульских сборов для представителей молдавской диаспоры, которые хотят приехать на родину. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ведомства Николай Попеску.

Флаг Молдавии

Он отметил, что с 1 января 2023 года планируется вдвое снизить консульские сборы за выдачу паспортов и других документов, оформление гражданства, заверение документов и за другие услуги. Консульские сборы для несовершеннолетних предлагается исключить.

«В интересах нашей диаспоры МИДЕИ представил сегодня на заседании правительства положительное заключение на поправку к закону о консульских сборах, представленное в качестве законодательной инициативы группой депутатов в парламенте», — написал Попеску.

Напомним, одной из проблем Молдавии является отток экономически активных граждан за границу. Кишинёв объявил курс на поощрение эмигрантов, возвращающихся на родину. В парламенте на рассмотрении находится законопроект об отмене таможенных сборов на ввозимое имущество для тех, кто решил вернуться.