Вильнюс, , 08:28 — REGNUM Литва столкнулась с дефицитом древесины из-за остановки ввоза сырья из России и Белоруссии на фоне западных санкций. Об это сообщило издание ELTA со ссылкой на заместителя литовского министра окружающей среды Данаса Аугутиса.

Вагон с древесиной (сс) Евгений Фельдман

По словам чиновника, его ведомство намерено изменить регламент по экспорту древесины, чтобы ограничить количество сырья, которое можно продавать другим странам ЕС. Аугутис отметил, что этот шаг актуален, поскольку в Литве указанный ресурс может купить «любой желающий», а соседние с республикой Латвия и Эстония его запретили его вывоз.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня польские власти на фоне развития энергического кризиса в Польше разрешили населению самостоятельно собирать хворост в лесах, а также более толстую древесину.

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