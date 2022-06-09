Вильнюс, 9 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Литва столкнулась с дефицитом древесины из-за остановки ввоза сырья из России и Белоруссии на фоне западных санкций. Об это сообщило издание ELTA со ссылкой на заместителя литовского министра окружающей среды Данаса Аугутиса.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

По словам чиновника, его ведомство намерено изменить регламент по экспорту древесины, чтобы ограничить количество сырья, которое можно продавать другим странам ЕС. Аугутис отметил, что этот шаг актуален, поскольку в Литве указанный ресурс может купить «любой желающий», а соседние с республикой Латвия и Эстония его запретили его вывоз.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня польские власти на фоне развития энергического кризиса в Польше разрешили населению самостоятельно собирать хворост в лесах, а также более толстую древесину.