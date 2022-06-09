Луганск, , 08:27 — REGNUM Жительница города Кременная Луганской Народной Республики получила ранение в результате обстрелов украинских войск. Об этом 9 июня сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что за прошедшие сутки украинские войска совершили три обстрела территории республики, под огонь попали города Кременная и Первомайск. Националисты применили реактивную систему залпового огня «Град» (выпустив 40 снарядов), танки (восемь снарядов), а также миномёты калибра 120 мм (четыре мины).

В результате обстрелов получила ранение жительница Кременной 1976 года рождения.