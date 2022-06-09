Кызыл, , 08:26 — REGNUM Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток 9 июня ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Гроза Pixabay.com

Прогнозируются также грозы, град, местами крупный, в горах возможен мокрый снег. Шквалистый ветер усилится до 25 и более метров в секунду.

Температура воздуха ночью местами опустится до 2 градусов мороза, заморозки. Днём столбик термометра поднимется до 17-22 градусов выше ноля.

Спасатели рекомендовали населению в связи с неблагоприятным прогнозом соблюдать осторожность. В частности, при нахождении на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.